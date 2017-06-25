You don’t own PF, Lungu tells Kambwili

President Edgar Lungu has told off Roan Member of Parliament Chishimba Kambwili that Patriotic Front is not his party.
Kambwili who was fired from cabinet recently dared those wanting him to leave the Patriotic Front (PF) that he would not do so as it was his party. Kambwili said he together with late Michael Sata founded the PF and worked for 10 years to get it into government.
The vocal PF MP who is still in the Central Committee charged that he will not allow newcomers to push him out of the party he worked for so much to get into power.
But speaking when he arrived on the Copperbelt province on Saturday, President Lungu said no one owns the PF. He said there were no original members of the party saying whether one is new or old they were all the same and entitled for appointment in government.
President Lungu openly said that Copperbelt province is the base of the confusion in the PF and vowed to take on those he thinks are bringing confusions. He announced that he would want to face Kambwili and Musenge in Lusaka in July at the Central Committee meeting.
Watch the video:
White pilots, air stewards 2017 in Zambia and yet you insult Guy Scott, born and bred in Zambia. Shocking!
The Kimbanguist
June 25, 2017 at 7:21 pm
You’re the one who needs to decolonize your mind!
HH azinama!
June 26, 2017 at 1:56 am
That is a chartered aircraft and the owners fly it. You have a problem with that?
OneNation
June 26, 2017 at 6:44 am
Nizau izo
Chale
June 25, 2017 at 7:39 pm
ECL thinks he has become invincible within PF that he can start a fire he believes can be easily quelled!
FuManchu
June 25, 2017 at 9:59 pm
Both Lungu and Kambwili are dim politicians. They think politicians own the country. Lungu tell us where you got your newly found wealth from. Kambwili too you have houses from nowhere
Piginawig
June 25, 2017 at 10:14 pm
TOO BAD BA CHISHIMBA.HIJACKERS PROBLEMS ALL PF FOUNDERS SCATTERED BECAUSE OF THE UNCONTROLLABLE ENERGY COMING DUE TO PAMAKA `POWER`. PF PARTY UNDER GOING A METAMORPHOSIS PROCES IT`S REMOVING ITS OLD SKIN KAMBWILI HAS NO ROOM LUBINDA WILL BE THE LAST ONE BY THEN PF PARTY WOULD HAVE COMPLETELY UNDER GONE METAMORPHOSIS PROCESS. BUT WE TOLD SATA AND CHISHIMBA KAMBWILI THIS DOG PF YOU ARE RAISING WILL ONE DAY BITE ZAMBIANS BUT HE CONTINUED PAMAKA PAMAKA. WE TOLD HIM THIS IS NOT HOW WE RAISE DOGS BUT HE NEVER LISTENED. LOOK NOW IT BITE CHILUFYA SATA, MILES SAMPA, GBM,MWENYA MUSENGE,GUY SCOT, WINTER KABIMBA, POST NEWS PAPER AND THE OWNER MMEMBE ALL SCATTERED AND NOW IT`S ON CHISHIMBA KAMBWILI AND MWAMONENI ENGINEERING PULLING DOWN HIS TROUSERS AND CRIES FOUL. CHISHIMBA BOASTED TOO MUCH ABOUT THIS DOG PF PARTY ALL OVER ZAMBIA ESPECIALLY IN COPPERBELT. THIS DOG PF PARTY HAS NO MERCY LOOK AT HOW IT HAS BITTEN HH IT CAN NT LEAVE HIM ALONE EVEN AT A COURT ORDER AND BESIDES THE LOCAL AND INTERNATIONAL INTERVENTIONS, CHURCHES.THIS DOG PF KNOWS NO RULE OF LAW. THIS DOG PF PARTY CAN NOT EVEN LISTEN TO ITS CADRES IT NO LONGER OBEYS THEM. IT HAS GONE ASTRAY IT CANT REMEMBER ITS FOUNDERS AND RAISERS WHO SUFFERED JAILED,AND SACRIFICED FOR ITS GROWTH IT HAS TURNED AGAINST THEM TOO BAD. HIJACKERS HAVE POISONED IT AGAINST ITS FOUNDERS THEY CHARMED IT IN SUCH A WAY THAT IT CANT RECOGNIZE THEM. THE POOR WHO SUPPORTED IT AND PROMISED TO UPLIFT THEIR STANDARD OF LIVING ONCE IN POWER IT HAS FORGOTTEN AND FORSAKEN, IT ALLOWED ITS HIJACKERS TO TEAR ITS PARTY MANIFESTO AND THREW IT AWAY IT CANT TRACE IT AND NOW SUFFERS FROM LACK OF DIRECTION AND VISION AS THERE IS NO GUIDANCE. THE UNEMPLOYED IT PROMISED FOR MORE JOBS, MORE MONEY NOW IT DRAINS THROUGH INCREASED TPIN TAX REVENUE COLLECTIONS, IT HAS ACCRUED DEBTS EVER ACCRUED IN THIS COUNTRY BEFORE WITHIN 6 MONTHS OVER $10 BILLION AND IT`S LOOKING FOR $1.6 BILLION FROM IMF.RECENTLY BOTH INTERNATIONAL AND LOCAL PEOPLE CAUGHT IT SWALLOWING DEMOCRACY AND ONLY A QUARTER OF IT WAS LEFT BUT IT DENIED CLAIMS DEMOCRACY IS STILL THERE.PF PARTY YOU HAVE HIKED EVERYTHING FUEL, ELECTRICITY. YOU CONSUME LOCAL ENTREPRENEURS LIKE POST NEWS PAPERS LIKE NO MAN`S BUSINESS BUT SPARES THE INVESTORS LIKE FQM HOLDING ON TO OVER $2 BILLION THROUGH ZCCM-IH HOLDINGS. INVESTORS EXPLOITS ITS CITIZENS AND DOES NOT FIGHT FOR THEM IT SAYS ZAMBIANS ARE LAZY.IT MAKES FRIENDSHIP WITH DICTATORS, CORRUPTS CHURCHES AND WHOEVER SPEAKS AGAINST IT, IT SWALLOWS. IT PREACHES DIVISION AND TRIBALISM, INTIMIDATION HATRED IS THE TALK OF THE DAY JUDICIARY, LEGISLATURE, AND EXECUTIVE THE THREE ORGANS FEAR IT. IT IS ABOVE THE LAW UNTOUCHABLE.
PF LISTEN DO NOT CONSUME US MIND YOU WITHOUT THESE OTHER OPPOSITION PARTIES YOU WOULDN`T HAVE WON ELECTIONS IN 2011 UPND PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN THE MMD STRONG HOLD WHERE YOU GOT 100 VOTES UPND SPLIT THE VOTES THEREBY PREVENTING AND MAKING IT DIFFICULT FOR MMD TO RAISE ENOUGH VOTES ASK YOUR POLITICAL ADVISERS. ACTUALLY THE PEOPLE WHO WILL DESTROY YOU ARE THOSE WHO FOUNDED YOU. I CAN ASSURE YOU THEY WILL DEFINITELY BRING YOU DOWN BECAUSE YOU HAVE GONE MAD YOU ARE LIKE A HARLOT YOU NOW DINE WITH THOSE WHO BADLY PERSECUTED YOU MMD. AND IF SATA ROSE UP TO DAY HE WOULD BE DISAPPOINTED TO SEE HOW YOU ARE SWALLOWING HIS PEOPLE HE LOVED MOST ALIVE AND YOUR STOMACH IS NEVER FULL, HOW YOU HAVE ACCOMMODATED BOTH YOURS AND SATA`S PERSECUTORS THIEVES OF YOUR VOTES IN THE PREVIOUS ELECTIONS THOSE WHO TORMENTED YOU.
ZAMBIA SHALL ONE DAY BE SAVED GOD WITH US WE SHALL REMAIN ONE NATION FOR GOOD PF WILL GO LIKE MMD, UNIP SO ZAMBIANS DO NOT GET DIVIDED OR RESORT TO ATTACKING EACH OTHER EITHER BY KNIFE, AXE, HOE OR VERBAL WE SHALL STILL BE ONE ZAMBIA ONE NATION THIS IS AN INHERITANCE TO EVERY ZAMBIAN UNLESS YOU ARE CURSED WITH DUAL CITIZENSHIP AS FOR ME THERE IS NO WHERE I CAN GO AND BE CONSIDERED A CITIZEN HENCE THE NEED TO PRAY BLESS MY NATION ZAMBIA FOR HER ECONOMY, FIGHT AGAINST THOSE WHO EXPLOIT MY NATION, PRAY FOR ITS INDUSTRIES AGRICULTURE, LAND, MINERAL AND NATURAL RESOURCES, PEACE AND OUR FREEDOM OF SPEECH, MOVEMENTS, ASSEMBLY AND HUMAN RIGHTS.
BLESSED MOTHER ZAMBIA DONT LET PEOPLE GET SWALLOWED LIKE BREAD BECAUSE OF THEIR BELIEFS AND IDEOLOGY BUT SPARE THEM BECAUSE THEM TOO ARE ZAMBIANS YOUR PEOPLE: AMEN
WE ARE ONE NATION
June 26, 2017 at 6:31 am